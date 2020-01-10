На трассе под Энгельсом застряла женщина на «Калине»

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:33:23+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области женщина в автомобиле застряла на трассе.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ДТП случилось в районе села Широкополье.

Оказалось, что «Лада Калина» вылетела в кювет. За рулем находилась 39-летняя женщина.

Сотрудники службы спасения нашли машину и извлекли ее. Гражданку отвезли домой в село Красный Партизан. Она не пострадала.

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU