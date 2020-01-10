В Саратове полицейские провели рейд по недостроям

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:32:13+03:00

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В Саратове начальник отдела по делам несовершеннолетних ОП №5 в составе УМВД России по Саратову Галина Мызрова и участковые уполномоченные полиции провели рейд по недостроенным объектам Октябрьского района с целью выявления на их территории несовершеннолетних, что может представлять опасность для их жизни и здоровья.

Как рассказали «КП-Саратов» в УМВД Саратова, первым местом проверки стал дом на Бахметьевской улице. Осмотр показал, что входы зарешечены, окна заложены кирпичом, внутрь никому не проникнуть.

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В здание на улице Чернышевского, несмотря на установленный забор, попасть удалось.

Несовершеннолетних на объектах не обнаружено. Отметим, что стройки и прилегающие территории регулярно патрулируются, рейды проводятся постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU