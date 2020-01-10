10 Янв. 2020 2020-01-10T12:31:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 января, без воды остался ряд улиц в поселке Юбилейный Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, пока не будут завершены работы на городском водопроводе.

В зону отключения попали дома на улицах: Исаева, 20–46а, 1-й проезд Скоморохова от Покровской до 1-го проезда Скоморохова, 21д, Покровская, Хрустальная и Самойловская — от Исаева до 1-го проезда Скоморохова.

ИСТОЧНИК KP.RU