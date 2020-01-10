Без воды остался ряд улиц в поселке Юбилейный
Ограничения продлятся до 18:00
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Сегодня, 10 января, без воды остался ряд улиц в поселке Юбилейный Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, пока не будут завершены работы на городском водопроводе.
В зону отключения попали дома на улицах: Исаева, 20–46а, 1-й проезд Скоморохова от Покровской до 1-го проезда Скоморохова, 21д, Покровская, Хрустальная и Самойловская — от Исаева до 1-го проезда Скоморохова.
ИСТОЧНИК KP.RU