Проект Володина поможет привести в порядок подходы к библиотекам, клубам и музыкальным школам

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:28:09+03:00

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При реализации проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров важно привести в порядок пешеходные дорожки, ведущие к учреждениям культуры и дополнительного образования. Об этом говорили руководители саратовских библиотек, клубов, музыкальных школ и школ искусств на встрече с депутатом Госдумы Николаем Панковым, курирующим этот благотворительный проект по поручению Вячеслава Володина.

Директор Дома культуры «Звезда» Анатолий Абрамов рассказал, что в его учреждении с удовольствием занимаются и малыши, и старшее поколение. Поэтому вопрос о безопасности тротуаров — первоочередной.

- Наш клуб расположен на ВСО, у нас занимается около тысячи человек, и через нашу территорию родители еще водят детей в детский садик. А тротуары последний раз у нас ремонтировались около 40 лет назад. Многие клубы, как и наш, расположены на окраинах. Это поселки Зональный, Солнечный и так далее, где немало проблем с обустройством городской среды. В том числе много жалоб на состояние тротуаров. При этом в клубах занимаются не только школьники, но и маленькие дети: посещают развивающие кружки, занятия по вокалу, рисованию. А их бабушки и дедушки могут заняться фитнесом, рукоделием и так далее. Разве это правильно, что, выйдя из автобуса или трамвая, они добираются на занятия по слякоти и лужам? Проект Вячеслава Володина — очень своевременный и нам всем очень близок. И мы готовим свои предложения по обустройству тротуаров в нашем микрорайоне, — отметил Анатолий Абрамов.

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По словам Николая Панкова, предложения по адресам ремонта уже поступают от саратовских учителей, воспитателей детсадов, родителей учеников и дошкольников, от пенсионеров и других жителей. Только в социальных сетях депутата на горячую линию уже пришло больше ста обращений.

- Это адреса подходов к школам, больницам, реабилитационным центрам, стадионам, почтовым отделениям, остановкам общественного транспорта и так далее. Каждый из вас хорошо знает активных жителей, состояние тротуаров в микрорайонах, где вы живете и работаете. Вместе с вашими предложениями мы составим перечень адресов и определим, где необходимо начать ремонтные работы в первую очередь. Вячеслав Володин уже добился финансирования первого этапа благотворительного проекта, средства поступят в начале года. Скажу открыто – часто мнение жителей сильно отличается от мнения чиновников. Для проекта важно именно ваше мнение. Адреса и последовательность ремонта тротуаров будет определять общественный совет, представители от жителей города. Для спикера Госдумы важно, чтобы городская среда была комфортной и безопасной, на это направлены многие его проекты. А тротуары, пешеходные дорожки — это важная часть городской среды: то, чем люди пользуются каждый день, — сказал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU