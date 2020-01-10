Володин сообщил о помощи дольщикам еще трех саратовских долгостроев

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:38:17+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о еще трех долгостроях с обманутыми дольщиками в Саратове, которые вошли в работу.

- В текущем году мы эту работу постараемся выполнить максимально эффективно. Она будет касаться десяти домов, которые будут достраиваться силами правительства Саратовской области. 16 домов у нас уже в программе ДОМ.РФ, и оказание помощи со стороны Фонда обманутых дольщиков было запланировано. Здесь и компенсации, и средства на достройку. И вот еще появились три дома — это «Белый сокол», «Жемчужина» и «Строительное управление №164», — сказал Вячеслав Володин. Видеообращение спикера ГД опубликовали его сторонники на странице Volodin.saratov в соцсети Instagram.

Володин также отметил, что 29 домов будут в рамках программы оказания помощи охвачены работой, а это около 3 тыс. семей.

- Надеюсь, что мы и дальше с вами будем эффективно выстраивать коммуникации. И постараемся сделать все от нас зависящее, для того чтобы вот по этим 29 домам решения были до конца года приняты. Как по достройке, так и по выплатам компенсации. И мы проблему, которая охватила, как вы видите, если взять с самого начала ее решения, около 80-ти домов, должны будем закрыть, — отметил спикер ГД.

ИСТОЧНИК KP.RU