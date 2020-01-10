Трое мошенников прикинулись работниками банка и выманили у жителя Ивантеевки 36 тыс. рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:16:49+03:00

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Трое мошенников оставили 40-летнего жителя Ивантеевки без 36 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, мужчины распределили между собой роли банковских работников и курьера.

Сельчанину позвонил якобы менеджер банка и сообщил об одобрении кредита на 500 тыс. рублей. При согласии нужно было перечислить на чужой счет 10 тыс. рублей.

Мужчина выполнил эти требования, после чего ему позвонила женщина и представилась работницей банка. Она рассказала, что кредит будет переведен после оплаты страховки в 26 тыс. рублей.

Доверчивый гражданин сделал и этот перевод.

После этого последовал третий звонок, от «курьера», который был готов за 19 тыс. рублей предоставить пакет документов по кредиту для подписания. В этот момент мужчина задумался, что его обманывают, и потребовал вернуть деньги.

Он услышал в ответ, что 10 тыс. рублей ему вернуть могут, а остальные — нет. Не исключено, что этот диалог мог бы закончиться разглашением данных банковской карты, после чего мужчина остался бы ни с чем.

Обманутый гражданин сообщил в полицию.

Отметим, что мошенники представились работниками банка, который ликвидирован, а лицензия отозвана в декабре 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU