Жительница Балашова пыталась купить водительские права за 30 тыс. рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:14:40+03:00

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В Балашове Саратовской области в суд направлено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на скамье подсудимых оказалась 54-летняя местная жительница.

Следствие считает, что 27 ноября женщина попыталась передать начальнику местного РЭО ГИБДД 30 тыс. рублей. За эти деньги она рассчитывала получить водительское удостоверение без реальной сдачи экзаменов. Сотрудник полиции отказался принять деньги.

На предварительном следствии гражданка признала вину.

ИСТОЧНИК KP.RU