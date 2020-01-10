Предпринимателя из Маркса оштрафовали за незаконное использование объекта
Марксовская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения градостроительного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, предприниматель с 11 апреля по 23 сентября 2019 года оказывал услуги автомойки самообслуживания, в том числе администрации Марксовского муниципального района на основании заключенного с муниципальным учреждением договора.
Эта деятельность осуществлялось в помещении на улице 5-я Линия.
Также предприниматель эксплуатировал недвижимый капитальный объект для осуществления предпринимательской деятельности без получения в администрации района в установленном порядке разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам которого бизнесмена обязали выплатить 20 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU