ЛДПР приходит в гости! По итогам проведенных каникул

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:36:53+03:00

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В новогодние каникулы представители Саратовского регионального отделения ЛДПР навещали многодетные семьи. Знакомились с их непростым бытом, восхищались талантами детей и удивлялись чудесным историям из жизни родителей. Ребятишкам и взрослым передали сладкие и нужные подарки. А ещё старались поддержать и советом, и финансово (традиционно, в семьи с небольшим достатком направляется разовая материальная помощь от лидера партии Владимира Жириновского).

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

Как забыть Марину и ее трёх сыновей. Три парня в доме, три сорванца, три маминых защитника. Не хватает папы. О нем (точнее о них.) в доме Марины не говорят. Не хочется. Первый муж сбежал, не выдержав трудностей после рождения второго сына, второй бросил её беременной, узнав о врождённом пороке сердца у третьего малыша. Так она осталась одна с детьми. Трудно было очень. Первую операцию на сердце маленькому делали уже в 1 месяц. Впереди ещё несколько. Помогают неравнодушные саратовцы, телевидение, соц.сети.

Старшие — Вова и Кирилл, бесстрашные непоседы. А младший, Артемка зачарованно глазел на новогодний шарик, прижимаясь к маме и, наверное, удивляясь, что это за Дед Мороз такой странный, без бороды и халата. Антон Касаткин, координатор саратовского РО ЛДПР, знакомился с мальчишками и удивлялся, почему в квартире порядок, и пахнет блинчиками? Как с такими сорванцами можно всё успевать. А Марина устало улыбалась: «Что Вы, я счастливая! У меня мама рядом живёт, и она всегда с нами.».

Как же мало по сути нам нужно для счастья. Здоровья близким, и чтобы все они были рядом.

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

А в соседней семье все было иначе. Актив ЛДПР попал в девичье царство, где очаровательная мама Лена с младшей дочуркой на руках, светилась счастьем, с улыбкой рассказывая о любимом муже и послушных ребятишках.

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

Роман — надежда и опора, много работает, редко видит детей, но тем ценнее эти моменты. Старший сынок Егорка помогает маме во всем, хорошо учится и оберегает сестренок. А их у него сразу три! Красавицы, хрупкие принцессы: Уля, Кира и Вероничка. В день посещения старшие дети были на ёлке, но глаза присутствующих принцесс не забыть никогда…

В поселке Расково, Саратовского район команду ЛДПР встречала огромная семья Кононыхиных. У Ирины и Владимира 9 детей! Светлые и веселые, легко идущие на контакт и радостно отвечающие на любой вопрос, покорили визитёров своей открытостью и нескрываемой любовью друг к другу.

В двух словах историю этой семьи не рассказать. Владимир, отец семейства — в прошлом одинокий отец с тремя детьми знакомится с Ириной, и начинается удивительная история, в которой нет злой мачехи, зато есть настоящая любовь, верность, счастье, заботы, совместный труд и воспитание. Дети — не обуза, а награда, каждый как подарок судьбы.

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

На данный момент шестеро из ребят несовершеннолетние. Но почему-то перед праздниками про эту замечательную семью забыли в администрации района и пригласительный билет на Губернаторскую Елку получила только одна девочка! Почему так случилось? Как объяснить детям, что только одна из них пойдет на елку? Как это подло. Ирина обратилась за помощью в приемную ЛДПР. Конечно, помогли почти мгновенно! Антон Касаткин, координатор Саратовского РО ЛДПР комментирует ситуацию: «Вновь перегибы на местах. Говорить о многодетных семьях могут все, а адресно помочь не спешат. Ирину упрекнули в том, что в этом году она не написала заявление на выдачу ей билетов для детей. Но разве надо каждый год доказывать, что у тебя большая семья. Ведь можно просто помнить о многодетных семьях и выделять им пригласительные без просьб и унижений. Конечно, мы обратились за помощью и в администрацию района, и даже в театр драмы, где и проходят представления Губернаторской Елки. Благодаря неравнодушию замечательной артистки Эльвиры Данилиной, пятеро деток младшего возраста из семьи Кононыхиных попали на праздник и в их жизнь пришло новогоднее чудо! А еще удалось получить билеты в театр оперы и балета, где ребят также ждал спектакль».

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

Актив Саратовского РО ЛДПР побывал и в гостях у многодетной семьи Натальи и Юрия, история которых потрясает воображение. Готовый сценарий для фильма.

Наташа жила в Донецке, пятеро детей, муж шахтер. После внезапной смерти супруга она осталась наедине со всеми трудностями большой семьи. Младшая Вероника — ребенок-инвалид нуждалась в особом внимании. Сказать, что Наташе пришлось нелегко — не сказать ничего.

У Юрия за плечами брак с женщиной с 2 детьми и рождение совместной доченьки Светы. Его супруга умерла, когда младшей исполнилось 8 лет, Юра остался один с маленькой дочкой и на тот момент уже совершеннолетними детьми погибшей жены. Стресс. Боль. Отчаяние.

Они нашли друг друга по интернету. Странно, но сейчас так знакомятся 8 из 10 пар. А если все проанализировать, получится, что это был промысел Божий. Он отправился к ней, в Донецк, можно сказать в никуда. Ведь даже адреса не знал! Приехал и пишет ей сообщение: «Я в Донецке! Куда ехать?» Так и началась их дружба. А следом пришла любовь, настоящая, супружеская, которая крепнет с каждым днём. Бог подарил им общую дочь, уникальную, светлую девочку, которой восхищаются все окружающие. Наташа — заботливая мать, хозяйка, прекрасная жена. А Юра — самый лучший на свете папа, внимательный и добрый. Когда у них спрашивают в чём секрет семейного счастья, они серьезно отвечают: «Брак — это ведь не только любовь, но и везение, и расчет, и работа. Наверное, это то, что мы создаем сами каждый день! И если верим в чудо, оно обязательно врывается в нашу жизнь. Главное, его не пропустить!»

А еще представители партии заглянули в гости к маленькой семье, в которой нет мужчины, но есть сильная женщина и маленькая девочка. Они легко обходятся без смартфонов и планшетов, зато радуются совсем простым вещам: свету и теплу в доме, выданной вовремя зарплате и горячим пирожкам. Ольга растит 7-летнюю дочку-первоклашку одна, работает сменами по 12-13 часов, на заводе. Настя хлопочет по дому, и сама делает уроки. Живут в крошечной «однушке». Вокруг традиционные для Саратова грязь, заброшенные дома и отсутствие какой-либо детской площадки. Долги, кредиты, вечная битва за жизнь. Обычная история, в обычном городе, где-то в российской глубинке. Активисты ЛДПР, узнав об этой маленькой, многострадальной семье пришли поздравить маму и дочку с праздниками и передать подарки от Владимира Жириновского.

Фото с сайта саратовского реготделения ЛДПР

- Конечно, если бы наши возможности были безграничны, мы помогали всем и каждому. Пока стараемся быстро приходить на помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации и обращаются к нам в региональное отделение, либо через Владимира Вольфовича Жириновского (ему многие пишут письма). Материальная помощь, подарки для детей или пожилых людей — это то немногое, что партия старается делать адресно, — рассказывает Антон Касаткин. — приходите к нам на прием, будем стараться помочь, ведь ЛДПР называют. Партия добрых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU