Погрузка на Приволжской железной дороге выросла на 5,7% в декабре

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:34:14+03:00

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По оперативным данным, в декабре 2019 года на Приволжской железной дороге погружено около 3,4 млн тонн, что на 5,7% больше отмечаемого годом ранее. Грузооборот в декабре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,2% и превысил 7,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 10,2 млрд тонно-км (+10,2%).

За 12 месяцев 2019 года погружено 36,8 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году на Приволжской железной дороге погружено:

- нефти и нефтепродуктов — 15,9 млн тонн (-5% к январю — декабрю 2018 года);

- химикатов и соды — 4 млн тонн (+2,6%);

- цемента — 2,4 млн тонн (-2,1%);

- химических и минеральных удобрений — 2,2 млн тонн (+7,2%);

- промышленного сырья и формовочных материалов — 2,3 млн тонн (+16,6%);

- зерна — 2 млн тонн (-36%);

- черных металлов — 1,9 млн тонн (-14,6%);

- каменного угля — 1,7 млн тонн (+20%);

- строительных грузов — 906 тыс. тонн (-8,7%);

- кокса — 333 тыс. тонн (-1,8%);

- лома черных металлов — 273 тыс. тонн (-16,7%).

Грузооборот в 2019 году превысил 85,2 млрд тарифных тонно-км (+0,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 110,5 млрд тонно-км (+0,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU