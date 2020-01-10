Пассажиропоток на ПривЖД вырос на 2,1% за декабрь

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:29:59+03:00

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В декабре 2019 года на Приволжской железной дороге перевозки пассажиров выросли на 2,1%.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, в декабре 2019 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 723 тыс. пассажиров, что на 2,1% больше отмечаемого годом ранее.

Из них поездами дальнего следования воспользовались 233 тыс. человек (-3%), пригородными поездами — 490 тыс. (+4,8%).

Всего за минувший год на поездах было отправлено более 10,2 млн пассажиров (+6,8% к уровню 2018 года), из них в дальнем следовании — 3,26 млн пассажиров (-0,2%), в пригородном сообщении — более 7 млн (+10,4%).

Пассажирооборот по итогам 2019 года составил 4,3 млрд пасс-км (+0,2%), в том числе в дальнем следовании — более 4 млрд пасс-км (-0,3%), в пригородном сообщении — 291 млн пасс-км (+8,6%). В декабре данный показатель составил 231 млн пасс-км (+2,6%), в том числе в дальнем следовании — 210,7 млн пасс-км (+3%), в пригородном сообщении — 20,2 млн пасс-км (-1,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU