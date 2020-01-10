В Энгельсе юноша украл в клубе с карты подростка 6 тыс. рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:13:16+03:00

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Энгельсская полиция задержала 17-летнего парня за кражу.

- 53-летний мужчина обратился в отдел 23 ноября и рассказал, что предыдущим утром в клубе на Петровской улице у его 15-летнего сына неизвестный попросил позвонить. Парень дал мобильник, а злоумышленник перевел с банковской карты себе 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело за кражу и 9 января по подозрению привезли в отдел 17-летнего парня. Его отправили под присмотр родителей на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU