В Советском районе пьяный мужчина угнал чужой ВАЗ и попал на нем в аварию

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:08:58+03:00

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Суд признал виновным 40-летнего жителя Советского района в угоне и нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, пьяный мужчина с 8 по 9 августа уехал на ВАЗ-211440, принадлежащем его знакомому. Тот уснул у гражданина дома.

После этого преступник решил поехать со своим другом в Александровку, но по пути в 7:15 улетел в кювет, машина опрокинулась, а его спутник погиб.

Теперь нарушитель проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима, на три года его лишили прав.

ИСТОЧНИК KP.RU