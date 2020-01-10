В Советском районе пьяный мужчина угнал чужой ВАЗ и попал на нем в аварию
Суд признал виновным 40-летнего жителя Советского района в угоне и нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, пьяный мужчина с 8 по 9 августа уехал на ВАЗ-211440, принадлежащем его знакомому. Тот уснул у гражданина дома.
После этого преступник решил поехать со своим другом в Александровку, но по пути в 7:15 улетел в кювет, машина опрокинулась, а его спутник погиб.
Теперь нарушитель проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима, на три года его лишили прав.
ИСТОЧНИК KP.RU