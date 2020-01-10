На Ново-Астраханском шоссе в Саратове горела двухкомнатная квартира

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:57:57+03:00

На место выезжали три единицы техники и 12 человек

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В Заводском районе Саратова вчера утром, 9 января, случился пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома на Ново-Астраханском шоссе.

- Сигнал о ЧП поступил в 09:03. На место выехали три единицы техники и 12 человек. Оказалось, что горят вещи в коридоре, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Пожар на площади 1 кв. м потушили. Предварительной причиной возгорания названо несоблюдение правил пользования электрооборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU