2020-01-10T09:57:57+03:00
Происшествия

На Ново-Астраханском шоссе в Саратове горела двухкомнатная квартира

На место выезжали три единицы техники и 12 человек
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова вчера утром, 9 января, случился пожар в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома на Ново-Астраханском шоссе.

- Сигнал о ЧП поступил в 09:03. На место выехали три единицы техники и 12 человек. Оказалось, что горят вещи в коридоре, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Пожар на площади 1 кв. м потушили. Предварительной причиной возгорания названо несоблюдение правил пользования электрооборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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