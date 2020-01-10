2020-01-10T09:44:19+03:00
Общество

Директор УК в Саратове не выплатил энергетикам 3 млн и отделался штрафом

Было возбуждено дело за административное правонарушение
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова прокуратура во время одной из проверок обнаружила, что ООО «УК Береж» задолжало энергетикам.

- Управляющая компания задолжала перед ООО «СПГЭС» более 3,1 млн рублей за поставленные ресурсы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В отношении директора фирмы возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубыми нарушениями лицензионных требований и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24