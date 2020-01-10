Директор УК в Саратове не выплатил энергетикам 3 млн и отделался штрафом
Было возбуждено дело за административное правонарушение
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В Заводском районе Саратова прокуратура во время одной из проверок обнаружила, что ООО «УК Береж» задолжало энергетикам.
- Управляющая компания задолжала перед ООО «СПГЭС» более 3,1 млн рублей за поставленные ресурсы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
В отношении директора фирмы возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубыми нарушениями лицензионных требований и оштрафовали на 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU