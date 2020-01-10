Директор УК в Саратове не выплатил энергетикам 3 млн и отделался штрафом

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:44:19+03:00

Было возбуждено дело за административное правонарушение

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В Заводском районе Саратова прокуратура во время одной из проверок обнаружила, что ООО «УК Береж» задолжало энергетикам.

- Управляющая компания задолжала перед ООО «СПГЭС» более 3,1 млн рублей за поставленные ресурсы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В отношении директора фирмы возбудили административное дело за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубыми нарушениями лицензионных требований и оштрафовали на 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU