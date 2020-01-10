В Саратове отчим изнасиловал 15-летнюю девочку на глазах матери

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:52:55+03:00

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В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в неоднократных изнасилованиях 15-летней падчерицы. Причем, по версии следствия, он совершал преступления с применением физической силы, угроз и с особой жестокостью.

Следствие полагает, что в октябре 2019 года мужчина изнасиловал 15-летнюю дочь своей жены. При этом мать девочки присутствовала и пыталась ее защитить, но мужчина применил к обеим физическую силу и пригрозил убить их топором.

После этого мать обратилась в полицию. В ходе расследования удалось выявить еще пять эпизодов аналогичных изнасилований. Мужчина начал издеваться над ребенком с февраля 2017 года.

Во время предварительного расследования злоумышленник признал свою вину и раскаялся. Его взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU