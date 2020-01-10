Молодой рецидивист в новогоднюю ночь угнал Lada Largus в Балакове

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:46:33+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла угон машины Lada Largus от дома на Вокзальной улице в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, легковушка пропала с 31 декабря по 1 января.

Вчера, 9 января, полиция задержала предполагаемого угонщика, им оказался 25-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за грабеж.

Мужчину доставили в отдел, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU