В Краснопартизанском районе чиновники задолжали предпринимателям почти 1 млн рублей
Прокуратура Краснопартизанского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что 14 муниципальных образований заключили договоры с девятью юридическими лицами и предпринимателями на поставку товаров и услуг.
Несмотря на выполнение обязательств, исполнители так и не увидели своих денег. Сумма задолженности составила 954 тыс. рублей.
В адрес муниципальных заказчиков внесены представления, по результатам рассмотрения которых чиновники рассчитались с бизнесменами.
ИСТОЧНИК KP.RU