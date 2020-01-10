В Краснопартизанском районе чиновники задолжали предпринимателям почти 1 млн рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:45:27+03:00

Своих денег не получили девять юридических лиц

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Прокуратура Краснопартизанского района выявила нарушения исполнения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, установлено, что 14 муниципальных образований заключили договоры с девятью юридическими лицами и предпринимателями на поставку товаров и услуг.

Несмотря на выполнение обязательств, исполнители так и не увидели своих денег. Сумма задолженности составила 954 тыс. рублей.

В адрес муниципальных заказчиков внесены представления, по результатам рассмотрения которых чиновники рассчитались с бизнесменами.

ИСТОЧНИК KP.RU