Из дома на Чапаева в Саратове рецидивист пытался вынести плазму

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:27:14+03:00

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В Кировском районе Саратова правоохранители вчера, 9 января, задержали 30-летнего мужчину.

- С заявлением вечером 8 числа обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что с 18:30 до 18:50 кто-то зашел в ее дом на улице Чапаева через заднюю дверь и попытался украсть плазменный телевизор Fusion, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители заявление приняли, возбудили уголовное дело и доставили в отдел рецидивиста, уже привлекавшегося за кражи и угоны.

Мужчина признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU