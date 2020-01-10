Из дома на Чапаева в Саратове рецидивист пытался вынести плазму
Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу
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В Кировском районе Саратова правоохранители вчера, 9 января, задержали 30-летнего мужчину.
- С заявлением вечером 8 числа обратилась 46-летняя женщина и рассказала, что с 18:30 до 18:50 кто-то зашел в ее дом на улице Чапаева через заднюю дверь и попытался украсть плазменный телевизор Fusion, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.
Правоохранители заявление приняли, возбудили уголовное дело и доставили в отдел рецидивиста, уже привлекавшегося за кражи и угоны.
Мужчина признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU