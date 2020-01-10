2020-01-10T09:24:44+03:00
Происшествия

Саратовец украл и сдал в комиссионный магазин велосипед

Мужчину доставили в отдел
Дарья Вострикова
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу детского велосипеда Stels зеленого цвета из тамбура квартиры на Рижской улице.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:30 до 14:20 транспорт исчез.

Выяснилось, что к преступлению причастен 55-летний безработный саратовец, который сдал велосипед в комиссионный магазин.

Вчера 9 января, мужчину задержали, он признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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