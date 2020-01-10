Саратовец украл и сдал в комиссионный магазин велосипед
Мужчину доставили в отдел
Изменить размер текста:
Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу детского велосипеда Stels зеленого цвета из тамбура квартиры на Рижской улице.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:30 до 14:20 транспорт исчез.
Выяснилось, что к преступлению причастен 55-летний безработный саратовец, который сдал велосипед в комиссионный магазин.
Вчера 9 января, мужчину задержали, он признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU