В Балтае мужчина забил сожительницу из ревности и отправился на семь лет в колонию

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:29:28+03:00

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В селе Балтай Саратовской области вынесен приговор 49-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшей.

Суд установил, что в августе 2019 года мужчина вернулся с вахты и узнал от односельчан, что его 40-летняя сожительница якобы оказывала знаки внимания другому.

19 августа у себя дома гражданин высказал женщине свои претензии, причем не желая слушать ее оправданий. Он избил ее и выгнал из дома. Пострадавшая не стала обращаться в больницу и умерла в ночь на 21 августа. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и гематома мозга.

Мужчина признал вину, суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU