Итоги соревнований открытого первенства Саратовской области по гандболу среди юношей 2008 года рождения
В Саратове завершилось Открытое первенство Саратовской области по гандболу среди юношей 2008 года рождения.
На протяжении четырех дней (с 6 по 9 января) на площадке ТЦ «Кристалл» команды из Саратовской, Самарской, Ленинградской и Челябинской областей выявляли сильнейшего. Три команды набрали одинаковое количество очков, и по дополнительным показателям победителями турнира стали юноши команды Санкт-Петербург (Приморская). Второе место заняла команда «Комета» (Саратов). Третье место досталось команде Снежинск-СШОР по гандболу из Челябинской области.
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Итоговое распределение мест:
1. Санкт-Петербург (СДЮСШОР Приморского района) — восемь очков,
2. «Комета» (Саратовская область) — восемь очков,
3. Снежинск-СШОР по гандболу (Челябинская область) — восемь очков,
4. Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» (Самарская область) — четыре очка,
5. Санкт-Петербург (Московская) — два очка,
6. «Старт» (Саратовская область) — 0 очков.
Результаты игр:
6 января:
- «Старт» (Саратов) — Санкт-Петербург (Приморская) 6:35 (4:19),
- Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» — Снежинск-СШОР по гандболу 16:21 (9:12),
- Санкт-Петербург (Приморская) — Санкт-Петербург (Московская) 21:14 (7:7),
- «Комета» (Саратов) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 23:11 (11:6).
7 января:
- Санкт-Петербург (Московская) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 11:25 (6:13),
- Снежинск-СШОР по гандболу — «Комета» (Саратов) 18:16 (9:8),
- Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» — Санкт-Петербург (Приморская) 13:27 (7:17),
- Снежинск-СШОР по гандболу — «Старт» (Саратов) 30:6 (16:2).
8 января:
- «Старт» (Саратов) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 6:31 (2:15),
- Санкт-Петербург (Московская) — «Комета» (Саратов) 6:11 (2:3),
- Снежинск-СШОР по гандболу — Санкт-Петербург (Приморская) 14:19 (11:8),
- Санкт-Петербург (Московская) — «Старт» (Саратов) 33:8 (13:4),
- «Комета» (Саратов) — Санкт-Петербург (Приморская) 17:16 (11:5).
9 января:
- Снежинск-СШОР по гандболу — Санкт-Петербург (Московская) 20:12 (11:3),
- «Комета» (Саратов) — «Старт» (Саратов) 30:4 (14:2).
ИСТОЧНИК KP.RU