Итоги соревнований открытого первенства Саратовской области по гандболу среди юношей 2008 года рождения

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:14:26+03:00

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В Саратове завершилось Открытое первенство Саратовской области по гандболу среди юношей 2008 года рождения.

На протяжении четырех дней (с 6 по 9 января) на площадке ТЦ «Кристалл» команды из Саратовской, Самарской, Ленинградской и Челябинской областей выявляли сильнейшего. Три команды набрали одинаковое количество очков, и по дополнительным показателям победителями турнира стали юноши команды Санкт-Петербург (Приморская). Второе место заняла команда «Комета» (Саратов). Третье место досталось команде Снежинск-СШОР по гандболу из Челябинской области.

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Итоговое распределение мест:

1. Санкт-Петербург (СДЮСШОР Приморского района) — восемь очков,

2. «Комета» (Саратовская область) — восемь очков,

3. Снежинск-СШОР по гандболу (Челябинская область) — восемь очков,

4. Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» (Самарская область) — четыре очка,

5. Санкт-Петербург (Московская) — два очка,

6. «Старт» (Саратовская область) — 0 очков.

Результаты игр:

6 января:

- «Старт» (Саратов) — Санкт-Петербург (Приморская) 6:35 (4:19),

- Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» — Снежинск-СШОР по гандболу 16:21 (9:12),

- Санкт-Петербург (Приморская) — Санкт-Петербург (Московская) 21:14 (7:7),

- «Комета» (Саратов) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 23:11 (11:6).

7 января:

- Санкт-Петербург (Московская) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 11:25 (6:13),

- Снежинск-СШОР по гандболу — «Комета» (Саратов) 18:16 (9:8),

- Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» — Санкт-Петербург (Приморская) 13:27 (7:17),

- Снежинск-СШОР по гандболу — «Старт» (Саратов) 30:6 (16:2).

8 января:

- «Старт» (Саратов) — Тольятти-КСДЮСШОР №10 «Олимп» 6:31 (2:15),

- Санкт-Петербург (Московская) — «Комета» (Саратов) 6:11 (2:3),

- Снежинск-СШОР по гандболу — Санкт-Петербург (Приморская) 14:19 (11:8),

- Санкт-Петербург (Московская) — «Старт» (Саратов) 33:8 (13:4),

- «Комета» (Саратов) — Санкт-Петербург (Приморская) 17:16 (11:5).

9 января:

- Снежинск-СШОР по гандболу — Санкт-Петербург (Московская) 20:12 (11:3),

- «Комета» (Саратов) — «Старт» (Саратов) 30:4 (14:2).

ИСТОЧНИК KP.RU