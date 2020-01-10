На Мамонтовой в Саратове столкнулись две Daewoo Nexia

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:54:47+03:00

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Вчера, 9 января, в 17:40 напротив дома №4 по Мамонтовой улице в Саратове случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 36-летний водитель Daewoo Nexia нарушил правила проезда регулируемых перекрестков и влетел в машину аналогичной марки под управлением 29-летнего мужчины.

В результате аварии 24-летнюю пассажирку одной из иномарок осмотрели и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU