В Саратове вновь попытались оседлать новогоднего оленя

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:53:19+03:00

На этот раз молодому человеку удалось только пнуть фигуру

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В Саратове нашелся еще один человек, который варварски отнесся к новогодней инсталляции.

Как сообщает Instagram-канал Saratov_detka, на проспекте Кирова молодой человек пнул светящуюся фигуру оленя так, что та чуть не свалилась. При этом за кадром доносится голос девушки, которая интересуется, не слабо ли ему залезть на арт-объект.

Напомним, ранее саратовцев возмутило видео с девушкой, которая действительно оседлала оленя, предположительно, того же самого, причем под ее тяжестью фигура сломалась. Теперь гражданку уже нашли правоохранители, она признала вину.

- Молодой человек решил не отставать от своих недалеких умом собратьев и попытался тоже оседлать оленя на проспекте Кирова. К счастью, ему это не удалось! Или просто захотел стать «звездой» всех городских групп, пусть город знает своих «героев», — предположили авторы Instagram-канала.

Комментаторы под записью, которая распространилась во многих социальных сетях, крайне негативно отнеслись к поступку молодого человека. Он удостоился неприятных эпитетов и пожеланий сурового наказания. Кроме того, многие считают, что именно такое варварское отношение к украшению города приводит к тому, что Саратов считают неухоженным.

ИСТОЧНИК KP.RU