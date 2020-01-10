В Саратове инспекторы ГИБДД проводят рейд «Автобус»
Сегодня, 10 января, в Саратове Госавтоинспекция проводит рейд «Автобус».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в ходе операции планируется выявить транспорт, у которого содержание вредных веществ превышает установленные нормативы. А также автобусы с неисправностями, непозволительными для эксплуатации, но выпущенными на линию.
Особое внимание будет уделяться проверке водителей: проведен ли у них предрейсовый медицинский осмотр.
Также инспекторы обратят внимание на перевозку детей и пассажиров сверх количества, предусмотренного предприятием-изготовителем машины, управление автобусами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами категории «Д».
ИСТОЧНИК KP.RU