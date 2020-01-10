В Саратове инспекторы ГИБДД проводят рейд «Автобус»

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:48:22+03:00

Нарушителей ловят в течение одного дня

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Сегодня, 10 января, в Саратове Госавтоинспекция проводит рейд «Автобус».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, в ходе операции планируется выявить транспорт, у которого содержание вредных веществ превышает установленные нормативы. А также автобусы с неисправностями, непозволительными для эксплуатации, но выпущенными на линию.

Особое внимание будет уделяться проверке водителей: проведен ли у них предрейсовый медицинский осмотр.

Также инспекторы обратят внимание на перевозку детей и пассажиров сверх количества, предусмотренного предприятием-изготовителем машины, управление автобусами водителями, не имеющими права управления транспортными средствами категории «Д».

ИСТОЧНИК KP.RU