В Саратове прошла встреча с певцом Олегом Чижовым

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:38:12+03:00

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В саратовской библиотеке №2 прошла литературно-музыкальная гостиная «Друзья в гостях у «Причала 64»: творческая встреча с Олегом Чижовым».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, этот автор, исполнитель из Санкт-Петербурга, родился в Саратове. Он был участником легендарных клубов самодеятельной песни «Дорога» и «Рейс 15-11». Дипломант фестивалей «Струны Фортов», «Весенняя Капель», имеет специальные призы фестиваля «Эхо».

В репертуаре в основном бардовская классика, песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Сергея Никитина, Александра Дольского, Владимира Ланцберга и других. Эти композиции мужчина исполнил перед саратовской публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU