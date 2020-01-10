В Энгельсе парень украл тульские самовары

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:34:40+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 45-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 4 мая, с 7:30 до 18:30, неизвестные повредили стену его гаража, расположенного во 2-м микрорайоне ЗИУ, и проникли внутрь.

Пропали два медных тульских самовара, аккумулятор, медные кабель и примус.

Вчера, 9 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Выяснилось, что парень продал чужое имущество. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU