В Энгельсе парень украл тульские самовары
Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 45-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что 4 мая, с 7:30 до 18:30, неизвестные повредили стену его гаража, расположенного во 2-м микрорайоне ЗИУ, и проникли внутрь.
Пропали два медных тульских самовара, аккумулятор, медные кабель и примус.
Вчера, 9 января, предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Выяснилось, что парень продал чужое имущество. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU