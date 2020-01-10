Саратовцам рассказали на экскурсии о храмах и церквях
В Саратове городской центр имени П. А. Столыпина провел первую новогоднюю экскурсию из цикла мероприятий «Возродим традиции».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пеший маршрут прошел по улицам Волжская, Радищева и Московская. Гости мероприятия узнали о духовной жизни города, храмах, церквях и известных религиозных деятелях. Также в программу вошло посещение храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и часовни «Живоносный Источник» на Театральной площади.
Вторая экскурсия из этого же цикла состоится 18 января в 13:00, начало маршрута у сквера Первой учительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU