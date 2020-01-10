Саратовцам рассказали на экскурсии о храмах и церквях

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:39:10+03:00

Более 50 человек приняли участие в мероприятии

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В Саратове городской центр имени П. А. Столыпина провел первую новогоднюю экскурсию из цикла мероприятий «Возродим традиции».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, пеший маршрут прошел по улицам Волжская, Радищева и Московская. Гости мероприятия узнали о духовной жизни города, храмах, церквях и известных религиозных деятелях. Также в программу вошло посещение храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» и часовни «Живоносный Источник» на Театральной площади.

Вторая экскурсия из этого же цикла состоится 18 января в 13:00, начало маршрута у сквера Первой учительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU