В Энгельсе дядя зарезал племянника из-за оскорблений

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:05:28+03:00

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В Энгельсе Саратовской области задержан 51-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел непогашенную судимость.

Следствие считает, что вечером 8 января он распивал алкоголь с сожительницей и 25-летним племянником, они засиделись до глубокой ночи. Около 02:00 племянник назвал дядю лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Оскорбленный мужчина три раза ударил племянника ножом — в шею, плечо и грудь. Потерпевший скончался до приезда медиков.

Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU