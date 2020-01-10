В Энгельсе дядя зарезал племянника из-за оскорблений
В Энгельсе Саратовской области задержан 51-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел непогашенную судимость.
Следствие считает, что вечером 8 января он распивал алкоголь с сожительницей и 25-летним племянником, они засиделись до глубокой ночи. Около 02:00 племянник назвал дядю лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Оскорбленный мужчина три раза ударил племянника ножом — в шею, плечо и грудь. Потерпевший скончался до приезда медиков.
Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU