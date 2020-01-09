Воспитатели и родители дошкольников вносят предложения в проект Володина по ремонту тротуаров

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:39:56+03:00

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На встрече с руководителями детских садов, прошедшей сегодня, 9 января, в Саратове, обсудили, как проходит мониторинг состояния тротуаров вблизи дошкольных учреждений. Эта подготовительная работа позволит определить перечень объектов, которые будут отремонтированы по проекту председателя Государственной Думы Вячеслава Володина уже в этом году. Как отметил депутат Госдумы Николай Панков, курирующий проект по поручению спикера Госдумы, удалось получить большой отклик от горожан, которые активно подключились к проекту.

Участники встречи рассказали о том, что в Саратове около двухсот зданий детских садов, и каждое из них является центром притяжения для всех поколений жителей. Мамы и папы, бабушки и дедушки приводят малышей на занятия, посещают мероприятия. Воспитатели и родители дошкольников хорошо знают ситуацию в своих районах, и предложили помощь в выявлении наиболее проблемных участков тротуаров.

- Многие воспитатели и родители обращаются со своими предложениями, поддерживают проект Володина по ремонту тротуаров. Особенно радует, что первоочередное внимание будет уделено, в том числе, детским садам. Малышам порой сложно преодолевать препятствия в виде разбитого асфальта или отсутствия пешеходной дорожки как таковой. Но ведь именно в детстве у ребенка закладывается культура поведения на дороге. Мы учим их быть пешеходами, а для этого нужны соответствующие условия за пределами детсадов, — отметила заведующая детским садом №247 Светлана Зарьянцева, вошедшая в состав общественного совета проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Заводском районе.

Николай Панков подчеркнул, что составить адресную программу помогают жители города.

- Просьба общественным советам: активней высказывать пожелания, где тротуары и пешеходные дорожки нуждаются в ремонте в первую очередь. Нам с вами нужно приложить все усилия, чтобы каждый благотворительный рубль этого проекта спикера Госдумы помог обеспечить комфорт и безопасность детей, родителей, воспитателей. Сегодня порядка 80% тротуаров эту безопасность не обеспечивают. Важное условие, о котором говорил Вячеслав Володин: это должны быть пути к социальным объектам, важным для людей, которыми пользуется большое количество наших жителей. То есть, направления от остановок общественного транспорта, жилых массивов к детским садам, школам, поликлиникам и так далее.

Вместе со специалистами уже прорабатываются первые поступившие предложения. Важно, чтобы и городская власть не оставалась в стороне. Здесь необходима и оценка состояния коммуникаций, которые проходят вдоль тротуаров, чтобы новый асфальт не пришлось перекапывать для замены труб, и своевременная уборка снега с пешеходных дорожек для более качественного мониторинга. Предложения от жителей продолжают поступать, в том числе, на мои страницы в соцсетях. Каждое из них будет проанализировано и не останется без внимания, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU