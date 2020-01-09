Аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию уже осенью

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:36:34+03:00

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Уже осенью 2020 года саратовский аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию метеоминимума.

Об этом сообщает группа сторонников председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram.

Уже объявлен тендер на модернизацию светосигнального и радиотехнического оборудования. Он рассчитан на срок до 30 сентября, а его начальная стоимость составляет 351,7 млн рублей.

Вторая категория обозначает, что аэропорт «Гагарин» станет почти всепогодным. Он сможет принимать самолеты даже при плохой видимости.

Напомним, Вячеслав Володин еще в конце 2019 года говорил о необходимости сделать аэропорт всепогодным.

ИСТОЧНИК KP.RU