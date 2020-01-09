Аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию уже осенью
Вячеслав Володин о новом аэропорте.
Уже осенью 2020 года саратовский аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию метеоминимума.
Об этом сообщает группа сторонников председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина в соцсети Instagram.
Уже объявлен тендер на модернизацию светосигнального и радиотехнического оборудования. Он рассчитан на срок до 30 сентября, а его начальная стоимость составляет 351,7 млн рублей.
Вторая категория обозначает, что аэропорт «Гагарин» станет почти всепогодным. Он сможет принимать самолеты даже при плохой видимости.
Напомним, Вячеслав Володин еще в конце 2019 года говорил о необходимости сделать аэропорт всепогодным.
ИСТОЧНИК KP.RU