Школьники Саратовской области смогут получить гранты в 125 тыс. рублей
Утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, гранты будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной майским указом президента России Владимира Путина.
Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тыс. рублей. Критерии отбора претендентов: достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение.
Предполагается, что в 2020 году получателями грантов станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU