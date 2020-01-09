2020-01-09T16:17:42+03:00
Общество

Школьники Саратовской области смогут получить гранты в 125 тыс. рублей

Речь идет о кандидатах до 18 лет
Дарья Вострикова
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Утверждены правила предоставления и выплаты грантов учащимся общеобразовательных учреждений, отличившимся в области математики, информатики и цифровых технологий.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, гранты будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной майским указом президента России Владимира Путина.

Кандидаты в возрасте до 18 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 125 тыс. рублей. Критерии отбора претендентов: достижения в учебе, подтвержденные дипломами победителей или призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, указанных в правилах, а также результаты научно-исследовательских работ, интеллектуальной деятельности по профильным направлениям, имеющие прикладной характер и практическое применение.

Предполагается, что в 2020 году получателями грантов станут 850 школьников. Гранты будут предоставляться в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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