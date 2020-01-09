2020-01-09T16:11:42+03:00
Общество

По инициативе Вячеслава Володина в Романовке открыли бассейн

До этого местные пловцы ездили для занятий в соседний район
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 января, в Романовке открыли бассейн, инициатором строительства которого стал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. С этой просьбой в сентябре 2018 года к нему обратились местные тренеры и преподаватели.

В паблике «Саратовская область» соцсети «ВКонтакте» уточнили, что раньше местные жители ради занятий плаванием ездили в Мучкапский район Тамбовской области.

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Бассейн вошел в состав школы имени И. В. Серещенко, для ее учеников занятия будут бесплатными. Сооружение составляет 25 метров длиной с четырьмя дорожками, в нем могут заниматься плаванием 48 человек.

- Этот бассейн ждали все — школьники, тренеры, спортсмены, жители Романовки. Хочу выразить слова благодарности Вячеславу Викторовичу Володину за поддержку. Когда мы обсуждали стратегию развития отдаленных территорий, поднимался вопрос строительства бассейна. Прошло совсем немного времени и объект готов. Строители не подвели и сдали бассейн в срок. Это программа отдаленных территорий в действии, обещали — построили, — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев на встрече со спортсменами Романовского района и учениками местной школы.

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Строительство объекта включено в Стратегию развития отдаленных территорий Саратовской области, он возведен в течение 2019 года. Финансирование объекта осуществлялось в рамках национального проекта президента РФ «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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