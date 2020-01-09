2020-01-09T15:53:04+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как избежать пожаров

Известно, что делать в случае наступления ЧС
Дарья Вострикова
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Саратовцам рассказали, почему чаще всего возникают пожары. Основные причины — это неосторожное обращение с огнем, неверная эксплуатация печи и электрооборудования.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, чтобы этого не произошло, не нужно курить в постели, давать детям спички, хранить горючие материалы вблизи нагревательных приборов.

Лучше не включать в сеть несколько электроприборов большой мощности, использовать оборудование с самодельными предохранителями.

Огонь опасен не только ожогами, но и удушьем, а также механическими травмами.

Гражданам напомнили, что при пожаре не стоит открывать окна. Нужно выключить электричество, перекрыть газ, залить очаг возгорания водой, передвигаться в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой, вызвать пожарных по телефонам: 01, 101, 112.

При возгорании одежды на ком-то нужно повалить горящего, облить его водой, накрыть ковриком, курткой или пальто. При пожаре в здании лучше не покидать его на лифте.

Если вы не можете выбраться самостоятельно, нужно обозначить свое местоположение, свесив из окна белую простыню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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