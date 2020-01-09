Саратовцам рассказали, как избежать пожаров
Саратовцам рассказали, почему чаще всего возникают пожары. Основные причины — это неосторожное обращение с огнем, неверная эксплуатация печи и электрооборудования.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, чтобы этого не произошло, не нужно курить в постели, давать детям спички, хранить горючие материалы вблизи нагревательных приборов.
Лучше не включать в сеть несколько электроприборов большой мощности, использовать оборудование с самодельными предохранителями.
Огонь опасен не только ожогами, но и удушьем, а также механическими травмами.
Гражданам напомнили, что при пожаре не стоит открывать окна. Нужно выключить электричество, перекрыть газ, залить очаг возгорания водой, передвигаться в задымленном помещении ползком или пригнувшись, закрыв нос и рот мокрой тряпкой, вызвать пожарных по телефонам: 01, 101, 112.
При возгорании одежды на ком-то нужно повалить горящего, облить его водой, накрыть ковриком, курткой или пальто. При пожаре в здании лучше не покидать его на лифте.
Если вы не можете выбраться самостоятельно, нужно обозначить свое местоположение, свесив из окна белую простыню.
ИСТОЧНИК KP.RU