Жителям Энгельса продавали поддельную красную икру
В Энгельсе Саратовской области обнаружена поддельная красная икра.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, несколько марок красной икры не соответствует обязательным требованиям.
Это касается продукции следующих предприятий:
- ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод»,
- ООО «Мусали»,
- ООО «Русский деликатес»,
- ООО «Камчатский рыболов»,
- ООО «Камчатские острова»,
- ООО «Дельта».
По всем указанным на этикетках адресам производство отсутствует.
Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора нашли молочную продукцию ИП Щукова из Кабардино-Балкарии. Оказалось, что она также не соответствует требованиям. Более того, по указанному адресу нет такого предприятия.
Найденная продукция должна быть изъята из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU