Жителям Энгельса продавали поддельную красную икру

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:48:37+03:00

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В Энгельсе Саратовской области обнаружена поддельная красная икра.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, несколько марок красной икры не соответствует обязательным требованиям.

Это касается продукции следующих предприятий:

- ОАО «Южно-Сахалинский рыбозавод»,

- ООО «Мусали»,

- ООО «Русский деликатес»,

- ООО «Камчатский рыболов»,

- ООО «Камчатские острова»,

- ООО «Дельта».

По всем указанным на этикетках адресам производство отсутствует.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора нашли молочную продукцию ИП Щукова из Кабардино-Балкарии. Оказалось, что она также не соответствует требованиям. Более того, по указанному адресу нет такого предприятия.

Найденная продукция должна быть изъята из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU