2020-01-09T15:49:49+03:00
Общество

В рождественских колядках в Саратове поучаствовали более 100 человек

Мероприятие прошло на Волжской улице
Дарья Вострикова
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В Саратове на Волжской улице, у трамвая «Семен», прошло мероприятие «Коляда, коляда, бедам — «нет», а счастью — «да»!». Организатором развлекательного события выступил Городской центр имени П. А. Столыпина.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гостям праздника предлагали исполнить песню или танец, рассказать стихотворение или поделиться поздравлениями, за что можно было получить сладкий подарок.

Напомним, Коляда это славянское народное название рождественского Сочельника и праздника Рождества Христова. Празднование Коляды, по традиции, сопровождается обрядовыми песнями и плясками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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