Бывший начальник Саратовской таможни Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:03:38+03:00

До последнего времени он работал в Северо-Кавказском таможенном управлении

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Начальником Приволжского таможенного управления назначен Агепсим Ашкалов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службу Приволжского таможенного управления, ранее он занимал пост начальника Северо-Кавказского таможенного управления.

Свою карьеру Агепсим Ашкалов начал с Саратовской таможни в 1994 году, когда работал инспектором. В 2003 году он стал ее начальником. При нем Саратовская таможня была признана лучшей среди таможен первой категории.

ИСТОЧНИК KP.RU