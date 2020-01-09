Регоператор: Новогодние деревья вывезут бесплатно

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:01:47+03:00

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Новогодние праздники завершились, и жители Саратовской области начали выносить елки на контейнерные площадки. Региональный оператор напоминает, что новогодние деревья относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их необходимо оставлять в соответствующих бункерах-накопителях или на площадках для КГО.

- Складирование елок в контейнеры для коммунальных отходов может привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования отходов в кузове. Крупное дерево в контейнере может помешать другим жителям цивилизованно оставить в нем свой бытовой мусор. Новогодние елки будут вывезены, как и иные крупногабаритные отходы, в соответствии с действующим графиком всеми мусоровывозящими компаниями. Дополнительных затрат со стороны администраций и населения не требуется, — рассказал заместитель директора Регоператора Алексей Синтин.

Собранные с контейнерных площадок новогодние деревья транспортируются на концессионные объекты АО «Управление отходами», где проходят процедуру измельчения и дальнейшего экологически безопасного захоронения. Древесина является биовозобновляемым ресурсом и при перегнивании не наносит вреда окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU