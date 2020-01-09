2020-01-09T14:43:39+03:00
Общество

В Саратове выступят звезды российской оперы

Горожан ждет встреча в конце января
Дарья Вострикова
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В конце января 2020 года в театре оперы и балета Саратова по традиции стартует проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, пройдет три спектакля: «Тоска» 31 января, «Иоланта» 2 февраля и «Травиата» 6 февраля.

Перед горожанами выступит солист Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова и Государственного академического Мариинского театра Заслуженный артист России Сергей Мурзаев, солист Московского театра «Геликон-опера», лауреат международных конкурсов Александр Киселев, солистка Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Мария Макеева, солист Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, лауреат международных конкурсов Александр Мартынов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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