В саратовских детсадах повысилась плата
В саратовских детских садах увеличилась родительская плата за присмотр и уход за ребенком.
Согласно постановлению мэра города Михаила Исаева, изменена плата в 201 муниципальном учреждении. Причем в большинстве садиков она повысилась, но не более чем на 6,7%.
Не платить за посещение ребенка могут родители, дети которых являются членами семей, находящихся в социально опасном положении; сотрудники детсадов, чьи дети ходят в семейные дошкольные группы, родители детей-инвалидов или с туберкулезной интоксикацией, опекуны.
Также половину стоимости могут заплатить малоимущие, многодетные, педагоги детсадов.
ИСТОЧНИК KP.RU