2020-01-09T13:17:10+03:00
Общество

В саратовских детсадах повысилась плата

Сохраняются льготы для малоимущих, родителей детей-инвалидов и других
Ольга Симонова
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В саратовских детских садах увеличилась родительская плата за присмотр и уход за ребенком.

Согласно постановлению мэра города Михаила Исаева, изменена плата в 201 муниципальном учреждении. Причем в большинстве садиков она повысилась, но не более чем на 6,7%.

Не платить за посещение ребенка могут родители, дети которых являются членами семей, находящихся в социально опасном положении; сотрудники детсадов, чьи дети ходят в семейные дошкольные группы, родители детей-инвалидов или с туберкулезной интоксикацией, опекуны.

Также половину стоимости могут заплатить малоимущие, многодетные, педагоги детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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