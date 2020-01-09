В Саратове ишут очевидцев нападения мужчины на девушку
Неизвестный пытался задушить жертву на улице Пензенская
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В Заводском районе Саратова мужчина пытался задушить девушку на улице.
В группе «Саратов онлайн» опубликован пост с просьбой о помощи в поиске свидетелей ЧП.
По словам анонимного автора, 8 января около 12:30 мужчина напал на девушку на улице Пензенская, в районе дома №31.
- Сначала попытка удушья, потом нападение кулаками, — написал аноним.
Он привел приметы: низкорослый мужчина был одет в джинсы, черную куртку с капюшоном, надвинутым на глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU