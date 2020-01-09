Прокуратура Советского района закрыла 65 сайтов со способами обойти налоги

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:58:46+03:00

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Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете найдено 65 сайтов, где распространялась информация о способах ухода от уплаты налогов и сборов.

В суд направлено 13 исков о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Эти требования удовлетворены, вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.

Сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU