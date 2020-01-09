Прокуратура Советского района закрыла 65 сайтов со способами обойти налоги
Прокуратура Советского района выявила нарушения исполнения требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в интернете найдено 65 сайтов, где распространялась информация о способах ухода от уплаты налогов и сборов.
В суд направлено 13 исков о признании информации запрещенной к распространению в РФ. Эти требования удовлетворены, вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.
Сайты заблокированы, информация изъята из публичного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU