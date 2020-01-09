Панков: Погодные условия не должны мешать мониторингу тротуаров по проекту Володина

9 Янв. 2020 2020-01-09T13:33:34+03:00

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Во время новогодних праздников продолжался мониторинг состояния тротуаров в Саратове.

В первую очередь акцент делался на подходах к объектам соцсферы — именно эти участки дорог планируется включить в первый этап реализации проекта Вячеслава Володина по ремонту тротуаров в Саратове. Об этом на встрече с руководителями саратовских школ сегодня, 9 января, сказал депутат Государственной думы Николай Панков, который координирует проект по ремонту тротуаров по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Панков добавил, что, несмотря на погодные условия, до марта необходимо составить полный перечень тротуаров, которые будут отремонтированы уже в этом году. Средства на первый этап реализации проекта, как подчеркивает спикер Госдумы, найдены. Они целевые и в январе — феврале будут заведены в бюджет, чтобы уже в апреле, при наступлении благоприятных погодных условий, можно было приступить к работе.

- Основная задача сейчас, опираясь на пожелания людей и мнение экспертов, определить участки, где в этом году пройдет ремонт тротуаров. Мы проводим мониторинг, продолжаем получать предложения от жителей города. Все они должны быть проанализированы. Безусловно, руководители школ хорошо знают состояние подходов к своим учебным учреждениям, но большая ответственность ложится и на городскую власть. Пешеходные дорожки должны быть очищены от снега, это поможет на должном уровне провести всю подготовительную работу, — сказал Панков.

Участники встречи согласились с депутатом Госдумы, что данный проект необходим городу и поможет решить одну из самых наболевших проблем для комфорта и безопасности людей. Директора школ высказали свое мнение о реализации проекта Володина по ремонту тротуаров и дали свои предложения по ремонту конкретных участков. По словам директора гуманитарно-экономического лицея Михаила Орлова, который вошел в состав общественного совета проекта по ремонту саратовских тротуаров в Волжском районе, вопрос о состоянии асфальтового покрытия подходов к школам ежегодно вызывает вопросы.

- В первую очередь ремонт тротуаров возле школ — это безопасность наших детей. Некоторые участки настолько не подходят для передвижения, что проще обойти их по проезжей части. Даже в историческом центре Саратова эта проблема актуальна. Некрасова, Соборная, другие улицы даже в центре города, не только на окраинах, нуждаются в ремонте и строительстве пешеходных тротуаров. Многие родители с большим воодушевлением откликнулись на новый проект председателя Госдумы, выразили желание подключиться к работе в качестве общественников, контролировать качество ремонта, как только он начнется, — сказал Орлов.

Николай Панков добавил, что при реализации проекта мнение жителей Саратова будет учитываться на всех этапах — от определения улиц, где будет проводиться ремонт, до финальной приемки работ. Также он отметил, что на своих страницах в «Инстаграм» и «Фейсбук» открыл горячую линию, где также принимаются все предложения жителей Саратова по ремонту тротуаров в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU