В Саратовскую область придет снег

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:47:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 января, синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов» о погоде, которая придет в регион в ближайшее время.

Так, на ее характер влияют атлантические циклоны: его фронтальные разделы несут влагу, которая доходит до Саратовской области в виде снега.

Сегодня ночью, с четверга на пятницу, в регионе по направлению с запада на восток пройдет фронт.

В субботу будет просвет между фронтами, а вечером 11 января с запада пройдет циклон, который идет с Воронежа на Волгоград, поэтому будет снегопад. Осадки ожидаются ночью и утром в воскресенье. В этот же день ожидается повышенный ветровой режим, пройдет небольшая метель.

Характер погоды останется слабоморозным, температура будет выше нормы.

Столбик термометра ночью станет колебаться в значениях от -3 до -8 градусов, при прояснении — до -13, днем — от 0 до -5, в северных и северо-восточных районах региона до -10 градусов.

Возможны туманы и ухудшение видимости до 500 метров.

Температура по Саратову: ближайшей ночью -6, завтра днем -2, следующей ночью -3, днем -2, в воскресенье ночью -7 и -4 — днем.

ИСТОЧНИК KP.RU