В Саратове мошенники оставили пенсионерку без 29 тыс. рублей
Деньги списали с ее карты
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Полиция раскрыла мошенничество в отношении 65-летной женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил о сбое банковской системы.
Якобы для защиты своих денег нужно было продиктовать номер карты и код, который пришел в смс-сообщении. В результате со счета заявительницы были списаны денежные средства — более 29 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU