В Саратове мошенники оставили пенсионерку без 29 тыс. рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:32:29+03:00

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Полиция раскрыла мошенничество в отношении 65-летной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, выяснилось, что гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил о сбое банковской системы.

Якобы для защиты своих денег нужно было продиктовать номер карты и код, который пришел в смс-сообщении. В результате со счета заявительницы были списаны денежные средства — более 29 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU