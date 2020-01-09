Владимира Путина попросили уволить министра здравоохранения Саратовской области

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:31:30+03:00

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Саратовчанка попросила президента РФ Владимира Путина уволить министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину.

Свою петицию медсестра Ирина Климентова оставила на сайте change.org.

- Нехватка жизненно необходимых препаратов в Саратовской обл, низкие зарплаты мед работников всех уровней, ужасные условия труда, увольнения мед работников, озвучивающих публично нарушения в больнице,отсутствие должного и объективного реагирования минздрава на жалобы граждан(стандартные отписки), уголовное дело по закупкам мед оборудования,-это только малая часть того, что происходит под руководством министра Мазиной! В декабре 2019 года прошли обыски в региональном минздраве Саратовской обл и у министра Мазиной, но даже отстранения от должности на время расследования уголовного дела, не последовало, — заявила она в петиции (авторская орфография и пунктуация и орфография сохранены — прим.ред.).

Петицию подписали уже 172 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU