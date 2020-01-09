Сегодня ночью в Саратове выпадет снег
Горожан ждет туман
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Сегодняшней ночью, с 9 на 10 декабря, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказал «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, сегодня ночью на территорию Саратовской области по направлению с запада на восток пройдет фронт, который спровоцирует осадки.
Горожан ждет выпадение снега.
Отметим, что до конца 9 января и днем 10-го ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
ИСТОЧНИК KP.RU