Сегодня ночью в Саратове выпадет снег

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:28:51+03:00

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Сегодняшней ночью, с 9 на 10 декабря, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказал «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, сегодня ночью на территорию Саратовской области по направлению с запада на восток пройдет фронт, который спровоцирует осадки.

Горожан ждет выпадение снега.

Отметим, что до конца 9 января и днем 10-го ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU