В первый день 2020 года в Энгельсе родились семь малышей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:24:48+03:00

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В перинатальном центре Энгельса в первый день 2020 года родились семь малышей.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на свет появились четыре девочки и три мальчика.

Первым ребенком 2020 года стала Эмилия — третий ребенок в семье Юсифовых.

Ее маму поздравили 2 января министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина и главный врач центра Анастасия Реброва.

- Поздравлять первого родившегося в году малыша и его родителей — это уже добрая традиция. Настоящим и ни с чем не сравнимым счастьем является рождение маленького человека. И это маленькое новогоднее чудо для семьи Юсифовых появилось на свет 1 января. От всей души желаю, чтобы Эмилия только радовала родителей, а самое главное, чтобы росла здоровой, талантливой и счастливой, — отметила врач.

ИСТОЧНИК KP.RU