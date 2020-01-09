В первый день 2020 года в Энгельсе родились семь малышей
В перинатальном центре Энгельса в первый день 2020 года родились семь малышей.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на свет появились четыре девочки и три мальчика.
Первым ребенком 2020 года стала Эмилия — третий ребенок в семье Юсифовых.
Ее маму поздравили 2 января министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина и главный врач центра Анастасия Реброва.
- Поздравлять первого родившегося в году малыша и его родителей — это уже добрая традиция. Настоящим и ни с чем не сравнимым счастьем является рождение маленького человека. И это маленькое новогоднее чудо для семьи Юсифовых появилось на свет 1 января. От всей души желаю, чтобы Эмилия только радовала родителей, а самое главное, чтобы росла здоровой, талантливой и счастливой, — отметила врач.
ИСТОЧНИК KP.RU