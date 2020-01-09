2020-01-09T12:18:30+03:00
Общество

В Саратове ищут переписчиков населения за 19 тыс. рублей в месяц

Саратовстат открыл вакансии
Екатерина Семенова
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В Саратове ищут переписчиков населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, для работы на переписи населения в 2020 году требуются бригадир-инструктор территориального уровня, инструкторы и уполномоченные по вопросам переписи.

Им необходимо будет работать с временным переписным персоналом, сверять списки домов, уточнять карты, формировать участки и т. д.

Контракты планируется заключить до ноября 2020 года. Зарплата составит 15–19 тыс. рублей. По вопросам трудоустройства следует позвонить по телефону: 49-43-30

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре. Жители смогут самостоятельно заполнить электронные бланки на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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