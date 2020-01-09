За праздничные дни в Саратовской области на пожарах погибли восемь человек

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:06:50+03:00

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Во время новогодних праздников в Саратовской области зарегистрировано 92 пожара.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате возгораний погибли восемь человек, пострадали двое, спасли шестерых.

Основными причинами ЧП являлись: неосторожное обращение с огнем, неправильное использование печи и электрооборудования.

Кроме того, в праздники прошли обходы по местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения.

Так, с начала 2020 года профилактические группы посетили 896 частных и 385 многоквартирных жилых домов, 510 мест проживания одиноких престарелых граждан, 1 345 мест проживания граждан, находящихся в социально опасном положении.

Кроме того, провели 260 встреч с охватом 3310 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU